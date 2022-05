Starker Auftakt Internationales Publikum zurück in der Hauptstadt (FOTO)

Berlin, 04.05.2022 (ots) - DMEA, BUS2BUS und FRUIT LOGISTICA bringen Gäste aus

rund 130 Ländern nach Berlin



Das internationale Fachpublikum ist wieder zurück in Berlin. Sechs Wochen

nachdem die Corona-Schutzmaßnahmen bundesweit gelockert wurden, zieht die Messe

Berlin eine erste positive Bilanz: Im April fanden drei Messen in Eigenregie

statt. Außerdem sind mit der Chefs Culinar und der WM Werkstattmesse bereits die

ersten Gastveranstaltungen zurück auf das Messegelände gekommen. Bis in den

Herbst hinein ist der Veranstaltungskalender gut gefüllt.



"Die Messe Berlin ist wieder ein Publikumsmagnet mit internationaler

Anziehungskraft. Unsere Messen haben in den vergangenen Wochen viele Gäste aus

dem In- und Ausland in die Hauptstadt gebracht. Davon profitieren in aller erste

Linie Aussteller sowie Besucherinnen und Besucher und nicht nur wir als

Messegesellschaft. Damit unterstützen wir auch andere Berliner

Wirtschaftsbereiche wie Messebauer, Dienstleister und Agenturen - aber auch die

Hotel- und Taxibranche - dabei, zurück ins Geschäft zu kommen", sagt Martin

Ecknig, CEO der Messe Berlin.