MESEBERG (dpa-AFX) - Trotz der hohen Inflation will Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Tarifpartnern keine Ratschläge erteilen. "Die sind nicht nur autonom, sondern die haben in den vergangenen Jahren eine sehr kluge und maßvolle Tarifpolitik gemacht", betonte Lindner am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur in Schloss Meseberg. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber hätten die langfristigen Interessen des Wirtschaftsstandorts im Blick, sagte der Minister. Lindner räumte ein, es sei ein "ernstzunehmendes Anliegen" der Gewerkschaften, Kaufkraftverluste auszugleichen. Mit diesem Ziel habe die Bundesregierung aber bereits "zwei große Entlastungspakete geschnürt"./ax/mfi/sam/bw/hoe/faa/jr/DP/ngu