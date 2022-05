CATO SMS IST JETZT ALLUCENT

Cary, North Carolina (ots/PRNewswire) - Der neue Name und das neue Branding

- Das Rebranding erfolgt nach einer Reihe strategischer Akquisitionen, zuletztvon Pharm-Olam- Die neu kombinierten Dienstleistungen des Unternehmens decken den klinischenEntwicklungs- und Beratungsbedarf kleiner und mittlerer Biotech-Firmen- Der neue Name vereint weltweit erfahrene Mitarbeiter in der einzigartigenMission des UnternehmensDer weltweit führende Anbieter biopharmazeutischer Dienstleistungen, CATO SMS,hat heute seinen neuen Namen, https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3523519-1&h=1937507312&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3523519-1%26h%3D3060476503%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fallucent.com%252F%26a%3DAllucent&a=Allucent , mit einem markanten Branding vorgestellt. Der Fokus des Unternehmenssoll auf die speziellen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Biotech-Unternehmengelegt werden.Dieser Schritt folgt auf eine dreijährige Reihe an strategischen Akquisitionen*,zuletzt des Anbieters klinischer Forschung, Pharm-Olam, die die Größe desUnternehmens verdoppelt, seine Fähigkeiten gestärkt und vertieft und seineglobale Reichweite ausgebaut haben. Heute ist Allucent eine einheitlicheOrganisation mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, die kleine und mittlereBiotech-Unternehmen dabei unterstützt, bahnbrechende wissenschaftlicheErkenntnisse zu erzielen.Derzeit halten kleinere Unternehmen etwa 70 % des geistigen Eigentums in derBiopharma-Branche und profitieren häufig von externen Experten, die überErfahrung und Fähigkeiten in den Bereichen Klinik und Regularien verfügen, umsicherzustellen, dass ihre Innovationen die besten Erfolgsaussichten haben.Allucent wurde gegründet, um diesem Bedarf gerecht zu werden und bietetFull-Service-Kapazitäten für klinische Studien, tiefes therapeutischesFachwissen, Produktentwicklung und Beratungsdienstleistungen.Der Name Allucent ist vom lateinischen Verb alluceo abgeleitet und bedeutet,etwas zu beleuchten oder eine Gelegenheit zu schaffen. Der neue Name und dasneue Branding vereinen das Unternehmen und seine Mitarbeiter unter einem Dach -sie rücken kleinere, innovative Biopharma-Unternehmen ins Rampenlicht und helfenihnen, ihr Potenzial voll und ganz auszuschöpfen.Mark A. Goldberg, M.D., Vorsitzender und CEO von CATO SMS, erklärte:"In nur drei Jahren haben wir unser Unternehmen umgestaltet, um den spezifischenBedürfnissen kleiner und mittlerer Biotech-Firmen gerecht zu werden. Unser neuerName, Allucent, legt den Fokus auf die Kunden, die wir betreuen, und verbindet