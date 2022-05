Durch Fahrermangel droht Versorgungskollaps

Berlin (ots) - "Ohne schnelles Handeln droht durch den aktuellen Fahrermangel

ein Versorgungskollaps. Schlechte Arbeitsbedingungen und das negative Image des

Berufes sind die Hauptgründe für den Mangel an LKW-Fahrerinnen und -Fahrern", so

Carsten Taucke, Vorsitzender des BGA-Verkehrssauschusses zu den heute durch das

statistische Bundesamt veröffentlichten Zahlen zur Situation der

Berufskraftfahrerinnen und -fahrer. "Es fehlen aktuell 60.000 bis 80.000

Berufskraftfahrer. Jeder dritte LKW-Fahrer ist bereits über 55 Jahre alt - jedes

Jahr gehen 30.000 Berufskraftfahrer in Rente. Demgegenüber fehlt es an jungen

Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen."



"Die problematischen Parkplatzsituationen für die Fahrerinnen und Fahrer an

deutschen Autobahnraststätten zeigt es täglich: es besteht dringender

Handlungsbedarf - mit der breiten Unterstützung aus der Politik von Bund,

Ländern und Kommunen. Erforderlich ist die Steigerung der Attraktivität

insbesondere durch bessere Arbeitsbedingungen und marktgerechte Entlohnung sowie

eine Verkürzung der Ausbildung", so Taucke weiter.