Deutscher Generalkonsul in Dubai gratuliert door2door und Swvl zum Merger als wichtiges Zeichen für die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland

- Optimaler Zeitpunkt für beide Unternehmen: Die Vereinigten Arabischen Emirate

und Deutschland feiern in 2022 ihr 50-jähriges Bestehen der politischen

Beziehungen



- Swvl und door2door diskutieren mit dem deutschen Generalkonsul in Dubai wie

die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter gestärkt werden können





- Die jüngsten Übernahmen von Volt Lines (Türkei) & Zeelo (UK) sind weitereMeilensteine in der Expansionsstrategie des UnternehmensDer deutsche Generalkonsul in Dubai, Holger Mahnicke, folgte letzte Woche einerEinladung von Swvl und door2door und besuchte den Hauptsitz des Unternehmens inDubai. In einem offenen Gespräch diskutierten sie mit dem Generalkonsul, wie dieBeziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland weitergestärkt werden können. 2022 ist ein ganz besonderes Jahr: Beide Länder feiernden 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Die beiden Teams von Swvl und door2door erklärten, wie wichtig und gleichzeitigeinzigartig das Konstrukt dieser Zusammenarbeit ist. Es besteht aus komplementärergänzenden Technologien, Produkten und Dienstleistungen und bietet Intercity-,Intracity-, B2B- und B2G-Transporte in mehr als 115 Städten in 18 Ländern undvier Kontinenten. Grundlage für diesen Erfolg ist eine multinationale Kultur derZusammenarbeit und Kooperation, um einen sichereren, besseren undzuverlässigeren Transport zu gewährleisten, den öffentlichen Nahverkehr zuverbessern und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.Holger Mahnicke, der deutsche Generalkonsul in Dubai, sagte: "Ich habe unserGespräch über Smart Cities sehr genossen. Die Beziehungen zwischen Deutschlandund den VAE haben sich in den letzten 50 Jahren sehr positiv entwickelt. Diesist eine großartige Zusammenarbeit, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft fürdie nächsten 50 Jahre zu gestalten."Mostafa Kandil, Swvl-Gründer und CEO, sagte: "Der Zusammenschluss von door2doorund Swvl ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Unternehmen aus dem Nahen Ostenund Mitteleuropa gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten, indem sie sichereund erschwingliche Transportmöglichkeiten anbieten, soziale, wirtschaftliche undbildungsbezogene Chancen erschließen und gleichzeitig Emissionen reduzieren. Eswar mir eine Ehre, mit Generalkonsul Mahnicke darüber zu sprechen, wie Swvl unddoor2door zur Stärkung der deutsch-europäischen Beziehungen beitragen können."Youssef Salem, CFO von Swvl, sagte: "Da unsere Gruppe weltweit expandiert, wirdder Beitrag unseres Unternehmens in den internationalen Beziehungen immerwichtiger. Unser Zusammenschluss mit door2door und die heutigen Gespräche zeigen