Nürnberg/St. Gallen (ots) - Die Menschheit steht vor großen Herausforderungenbei der Gestaltung der Zukunft, deren Auswirkung vor allem die jüngerenGenerationen ganz besonders betreffen wird. Bei den Top-Managern von heuteherrscht aber Skepsis, dass der Nachwuchs wirklich politische undwirtschaftliche Verantwortung übernehmen will. Das sehen junge Top-Talentedeutlich anders. Auch in der Frage, wer wem zu viele Opfer beigesellschaftlichen Herausforderungen abverlangt, sind sie sich uneinig. Zwischenden Generationen scheint es zu knirschen. Ein genauerer Blick auf diePerspektiven der Führungskräfte von heute und morgen zeichnet jedoch eindifferenziertes Bild: Es gibt zwar Klüfte zwischen den Generationen, aber auchviele gemeinsame Ziele und Prioritäten, auf denen die generationenübergreifendeZusammenarbeit zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen aufbauen kann. Dieszeigt die diesjährige Studie "Voices of the Leaders of Tomorrow" des NürnbergInstitut für Marktentscheidungen (NIM) und des St. Gallen Symposiums.Wie stehen die Chancen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Generationen?Welche Herausforderungen sollten mit höchster Priorität angegangen werden? Undwie steht es um den Transfer von Verantwortung und Entscheidungskompetenz? Umdem generationenübergreifenden Diskurs Rechnung zu tragen, wurden neben über 680Nachwuchsführungskräften, Top-Talenten und Start-up-Unternehmern aus demNetzwerk des St. Gallen Symposiums ("Leaders of Tomorrow") auch 300 Top-Manager("Leaders of Today") aus den 2.000 größten börsennotierten globalen Unternehmenbefragt.Klimakrise, Zukunft des Bildungswesens, Gesundheitsversorgung, Sorge umzunehmende Polarisierung der Gesellschaft - Themen, die die Generationen einenGenerell bekunden beide Gruppen ihr Vertrauen, dass einegenerationenübergreifende Zusammenarbeit gelingen kann: 65 Prozent der jungenTop-Talente und 77 Prozent der Manager von heute sehen gute Erfolgschancen fürden Dialog der Generationen. Auch in der Wahrnehmung der drängendsten Themen undHerausforderungen unserer Zeit stimmen die älteren und die jüngeren Leaders inwichtigen Punkten überein - wenngleich die Dringlichkeit unterschiedlich starkempfunden wird: Die Klimakrise, die Zukunft des Bildungswesens und dieGesundheitsversorgung sind gemeinsame Themen auf der generationenübergreifendenAgenda.Die Lösung der Klimakrise sehen 88 Prozent der jungen Top-Talente und 61 Prozentder älteren Führungskräfte als dringendes oder sehr dringendes Handlungsfeld an.