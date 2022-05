Der Tweet spiegelt die Grundsätze des Value Investing wider. Beim Value-Ansatz kauft man nur Aktien von Unternehmen, die ein Geschäftsmodell haben, an das man glaubt und das man versteht. Im Idealfall sind diese Unternehmen unterbewertet und haben das Potenzial, über einen langen Zeitraum hinweg höhere Gewinne zu erzielen.

"Da ich oft gefragt werde: Kaufen Sie Aktien von mehreren Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen herstellen, an die Sie glauben. Verkaufen Sie nur, wenn Sie glauben, dass sich die Produkte und Dienstleistungen schlechter entwickeln. Geraten Sie nicht in Panik, wenn der Markt das tut", twitterte Elon Musk.

Da Value-Investoren, der bekannteste dürfte Warren Buffett sein, auf der Grundlage ihrer eigenen Nachforschungen den "inneren Wert" eines Unternehmens suchen, neigen sie nicht dazu, Trends oder kurzfristigen Aktienbewegungen auf dem Markt zu folgen.

Die Reaktionen auf Musks Tweet waren gemischt. Einige stimmten ihm zu, während andere über verschiedene Aspekte seiner Ratschläge stritten. So zum Beispiel darüber, dass stark überbewertete Anlagen nicht langfristig gehalten und nicht alle Marktreaktionen ignoriert werden sollten. Einige sahen Musks Ratschlag als Warnung, dass es von Tesla bald schlechte Nachrichten geben könnte.

Mit seinem Tweet "Don't panic when the market does" greift Musk auch eines der berühmtesten Zitate von Warren Buffett auf. Darin geht es darum, nicht der Masse zu folgen, selbst wenn der Markt gecrasht ist: "Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, und ängstlich, wenn andere gierig sind".

Im März twitterte Musk außerdem, dass es in Zeiten hoher Inflation "im Allgemeinen besser ist, physische Dinge wie ein Haus oder Aktien von Unternehmen zu besitzen, von denen man glaubt, dass sie gute Produkte herstellen", als sein Geld in bar zu halten.

Beim Thema Kryptowährungen sind sich Musk und Buffett nicht einig. Und doch hat auch Musk in einem früheren Tweet die Menschen davor gewarnt, alles auf Kryptowährungen zu setzen: "Der wahre Wert besteht darin, Produkte zu bauen und Dienstleistungen für seine Mitmenschen zu erbringen, nicht Geld in irgendeiner Form."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion