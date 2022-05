Warum Scaleups wie Sophieʼs Bionutrients ins Food (nicht Silicon) Valley strömen

Biotech Scaleup Sophieʼs Bionutrients feiert den Tag der Erde und sechs Monate in Europas „Food Valley"

WAGENINGEN, Niederlande, 4. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Vor sechs Monaten beschloss der Mikroalgenprotein-Pionier Sophieʼs Bionutrients, seinen Hauptsitz von Singapur in den globalen Hotspot für alternative Proteine, das „Food Valley" in den Niederlanden, zu verlegen. Seitdem hat das Biotech-Scaleup spezialisierte Produktionspartner gefunden, seine C-Level-Suite mit niederländischen Talenten vervollständigt, fachliche Unterstützung in verschiedenen Bereichen gefunden, kommerzielle Vereinbarungen unterzeichnet und steht kurz vor dem Abschluss der nächsten Finanzierungsrunde. Was ermöglichte diese sehr schnelle „Landung"?