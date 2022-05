RENNINGEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Bosch will die Erschließung neuer Energien und den Aufbau einer Wasserstoff-Produktion in Europa angesichts des Klimawandels und des Ukraine-Krieges vorantreiben. "Wo die Abhängigkeit von fossilen Energien in internationalen Konflikten instrumentalisiert wird, müssen wir erst recht das tun, was wir auch für den Klimaschutz brauchen", sagte Bosch-Chef Stefan Hartung am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Renningen. In klimaneutrale Technik wie Elektrifizierung und Wasserstoff seien Investitionen von gut drei Milliarden Euro über drei Jahre geplant.

Kurzfristig werde der Krieg in der Ukraine die Reduktion des CO2-Ausstoßes verlangsamen, langfristig aber vor allem in Europa die technologische Transformation beschleunigen. Der Konzern gab bekannt, in das Komponenten-Geschäft für die Wasserstoff-Elektrolyse einzusteigen. Rund 500 Millionen Euro wolle Bosch bis Ende des Jahrzehnts dafür investieren. Die Komponenten für die Produktion von Wasserstoff sollen 2025 in Serie gehen. Für diesen Markt werde 2030 weltweit ein Volumen von rund 14 Milliarden Euro erwartet.