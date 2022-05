Dabei geht es genau um den Bereich um 35,08 Euro und somit einen Widerstand aus Anfang des Jahres und der letzten Tage. Aus technischer Sicht sind nämlich immer drei Wellen in einer Kursbewegung Grundvoraussetzung, aktuell sehen wir eine erste Kaufwelle seit den Märztiefs, eine anschließende wurde in Form einer Konsolidierung in den letzten Tagen abgehalten. Fehlt jetzt nur noch die zweite Kaufwelle und dürfte der Fresenius-Aktie einen komfortablen Vorsprung zur Oberseite ermöglichen. Auch könnten Bullen dadurch den kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit August letzten Jahres endgültig hinter sich lassen.

Ausbruch sehr wahrscheinlich

Erst ein Durchbruch bei 35,08 Euro dürfte eine zweite Kaufwelle bei Fresenius auslösen und direkte Kursgewinne an die aktuellen Jahreshochs von 38,10 Euro auslösen können. Nach charttechnischer Auswertung könnte darüber sogar ein Anstieg an die Novemberhochs von 42,50 Euro bei Fresenius bevorstehen und würde sich entsprechend gut für ein Long-Investment anbieten. Rücksetzer unter 32,50 Euro sollten jedoch tunlichst vermieden werden, dieses Szenario würde nämlich Abschlagspotenzial zunächst auf 31,48 und darunter womöglich noch den Bereich von 30,32 Euro bereithalten.