MESEBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Hindernisse für einen Besuch in der Ukraine nach der Reise von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) weiterhin nicht ausgeräumt. "Es ist ein Problem, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland ausgeladen wurde. Und das steht im Raum", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur in Schloss Meseberg. Der Reise von Merz habe dies nicht entgegengestanden. Er habe mit Merz darüber gesprochen und werde sich nach dessen Rückkehr auch weiter mit ihm unterhalten.

Auf die Frage nach einer Lösung der Situation machte Scholz deutlich, darüber werde man sich Gedanken machen müssen. Aber dies sei eine Angelegenheit, "wo die Ukraine auch ihren Beitrag zu leisten muss, im Gespräch mit dem Bundespräsidenten, in Diskussionen, die da stattfinden." Er wolle das nicht weiter konkretisieren und auch keine Kriterien nennen, weil es nichts Konstruktives zur Sache beitrage.