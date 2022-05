Experten-Talk beim Marketing Club Hamburg Customer Experience - vom Schlagwort zur gelebten Realität (FOTO)

Hamburg (ots) - Wie die jüngst veröffentlichte Studie ' European Marketing

Agenda 2022 ' des DMV - Deutscher Marketing Verband zeigt, gehört ' Customer

Experience ' aktuell zu den Top-Themen der europäischen

Marketing-Verantwortlichen. Anlass für den Marketing Club Hamburg, dieses Thema

am 3. Mai 2022 unter dem Motto ' Managing the Gap ' in den Mittelpunkt einer

ersten physische Veranstaltung nach der langen Lockdown-Phase zu stellen.



Das Besondere an dieser Veranstaltung: Das Thema wurde gleich von drei namhaften

Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Nach einer

Sensibilisierung über die grundsätzliche Notwendigkeit eines überzeugenden und

widerspruchsfreien Markenerlebnisses über sämtliche Kundenkontaktpunkte hinweg

wurde die besondere Bedeutung sowohl aus Online- wie auch aus

Offline-Perspektive dargestellt. Mit höchst spannenden und überzeugenden

Vorträgen des bekannten Marktforschungsunternehmens KANTAR , der Internet-Größe

Google sowie des Versicherungsspezialisten ERGO .