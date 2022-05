Mehr Nachhaltigkeit und verbesserte Arbeitssicherheit im Gesundheitswesen (FOTO)

Bad Soden (ots) - Messer und Medclair stellen neue Komplettlösung vor



Das weltweit tätige Pharmaunternehmen Messer ist auf die Herstellung und

Lieferung von medizinischen Gasen spezialisiert. Zusammen mit Medclair, einem

schwedischen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Expertise im Bereich

Lachgas, will Messer die Umweltauswirkungen von medizinischen Gasen reduzieren

und dabei gleichzeitig die Arbeitssicherheit für medizinisches Personal

verbessern. Messer und Medclair bieten ihre neuartige Lösung im Gesundheitswesen

überall dort an, wo bestimmte medizinische Gase und Gasgemische verwendet

werden. Für den französischen und spanischen Markt haben Messer und Medclair

Exklusivvereinbarungen.



Medizinische Gase und Gasgemische werden auch wegen ihrer schmerzlindernden und

angstlösenden Eigenschaften seit über 150 Jahren im Gesundheitswesen verwendet.

Heute werden sie beispielsweise zur Anästhesie und Schmerzbehandlung eingesetzt,

unter anderem zur Sedierung in der Geburtshilfe, der Zahnmedizin oder bei

pädiatrischen Behandlungen. Allerdings sind einige der Gase auch Treibhausgase.

Adolf Walth, Mitglied des erweiterten Managements von Messer, betont: "Wir

freuen uns über die Zusammenarbeit mit Medclair. Diese Partnerschaft

verdeutlicht unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Wir tragen nicht nur durch die

Optimierung unserer eigenen Prozesse zum Schutz der Umwelt bei, sondern außerdem

durch die Entwicklung von Technologien, die die Prozesse unserer Kundschaft

effizienter und umweltschonender machen." Die Komplettlösung verbessert zum

einen den Umweltschutz und hat darüber hinaus einen positiven Einfluss auf die

Arbeitssicherheit.





Der UmweltschutzaspektUm den Umweltschutz bei Anwendungen mit medizinischen Gasen deutlich zuverbessern, informieren Messer und Medclair das medizinische Personal jetzt überdie Anwendung und ihre Vorteile. Medclair hat zwei Systeme entwickelt: DieCentral Destruction Unit, eine Lösung zur gleichzeitigen Behandlung in mehrerenRäumen, und die Mobile Destruction Unit, eine Lösung für gelegentlicheBehandlungen in unterschiedlichen Räumen, bei der die Flexibilität im Fokussteht.Beide Systeme fangen das, während der Behandlung von Patientinnen und Patientenausgestoßene, medizinische Gas auf, zerlegen es in seine Bestandteile, zumBeispiel Stickstoff und Sauerstoff, und geben diese beiden Grundbausteine derAtmosphäre dann zurück in die Umgebungsluft. Jonas Lundh, Chief Executive vonMedclair, erklärt: "Wir beobachten ein wachsendes Bewusstsein für den Einsatzvon Methoden, die verhindern, dass die im Gesundheitswesen verwendeten Gase zurKlimakrise beiträgt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Messer dieTreibhausgasemissionen im Gesundheitswesen deutlich zu senken."Der ArbeitsschutzaspektDas Zerlegen von Gasen und Gasgemischen in ihre Bestandteile verhindert nichtnur die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt, sondern erhöht dabeigleichzeitig die Sicherheit für das medizinische Personal: In Europa gibt es infast allen Ländern unterschiedliche Grenzwerte für die Konzentration vonbestimmten Gasen in der Luft. Häufig gibt es auch gesetzliche Vorschriften, umdie Konzentration der Gase in der Umgebungsluft zu minimieren. So sollen Räume,in denen das Gas oder ein entsprechendes Gasgemisch häufig verwendet wird, überein geeignetes Abluftsystem oder eine angemessene Luftzirkulation verfügen.Allein durch die Verwendung eines Central Destruction Units oder eines MobileDestruction Units wird die Konzentration der Gase in der Luft bereits deutlichverringert. Damit verbessert die Komplettlösung von Messer und Medclair dieArbeitssicherheit im Gesundheitswesen deutlich. Ein geeignetes Abluftsystem istdennoch weiterhin sinnvoll.Pressekontakt:Angela GiesenSenior Specialist Public RelationsTel.: +49 2151 7811-331Mobil: +49 174 328 1184E-Mail: mailto:angela.giesen@messergroup.comPressekontakt MedclairJeta SmidsTel. +46 79 101 14 64mailto:jeta.smids@medclair.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/152902/5213087OTS: Messer SE & Co. KGaA