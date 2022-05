Studie an der Charité Berlin bestätigt, dass HeiQ Synbio zur Verringerung von Antibiotikaresistenzen und therapieassoziierten Infektionen beiträgt

ZÜRICH, 4. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Eine kürzlich veröffentlichte Studie [1] , die an der Charité-Universitätsmedizin in Berlin durchgeführt wurde , bestätigt, dass die Reinigung mit HeiQ Synbio-Reinigern ein Oberflächenmikrobiom schafft, das antimikrobielle Resistenzgene im Zusammenhang mit Infektionen im Gesundheitswesen deutlich reduziert.

Frühere Studien in belgischen und italienischen Krankenhäusern haben gezeigt, dass die synbiotische Reinigung eine vielversprechende neue Technologie für Gesundheitseinrichtungen ist (Caselli E, et.al [2] ). Eine neue Studie, die an der renommierten Charité-Universitätsmedizin in Berlin (Charité Berlin) durchgeführt wurde, untersuchte und verglich die Auswirkungen verschiedener Reinigungs- und Desinfektionsstrategien auf das Oberflächenmikrobiom im klinischen Umfeld. Drei Oberflächenbehandlungen (Incidin Pro ECOLAB Desinfektionsmittel, Brial Top ECOLAB Reiniger und HeiQ Synbio synbiotische Reiniger) wurden anschließend in neun unabhängigen Patientenzimmern auf einer neurologischen Station (Charité, Berlin) durchgeführt. Wöchentliche Probenahmen von verschiedenen Oberflächen zeigten, dass die synbiotische Reinigung eine überlegene neue Methode im Krankenhaushygienemanagement ist, und bestätigten die früheren Ergebnisse von Caselli et.al.[3-6], wonach HeiQ Synbio-Reiniger die antimikrobielle Resistenz auf Krankenhausoberflächen um bis zu 99,9 % reduzierten, das Auftreten von therapieassoziierten Infektionen um bis zu 52 % verringerten und die mit therapieassoziierten Infektionen verbundenen Kosten um bis zu 75 % reduzierten. Diese Ergebnisse sind bahnbrechend und führen zu einem Umdenken bei den Strategien zur Infektionskontrolle in Krankenhäusern.

Die vollständige Studie der Charité Berlin ist hier zu finden und eine detaillierte Präsentation wird auch auf einem Seminar am 11. Mai 2022 auf der Interclean 2022 in Amsterdam, NL, gehalten.

HeiQ antwortet mit nachhaltiger Technologie auf das wachsende Interesse der Verbraucher an Gesundheit, Hygiene und Sicherheit

Nach der Übernahme von Chrisal, einem spezialisierten Biotech-Unternehmen mit patentierter probiotischer und synbiotischer Technologie, hat HeiQ, der Schweizer IP-Innovator und etablierte globale Marke für Materialinnovationen, vor kurzem seine neue HeiQ Synbio-Reinigungsserie auf den Markt gebracht, die hier zu finden ist. HeiQ Synbio nutzt Synbiotika, die einzigartige Synthese von Prä- und Probiotika, um das Mikrobiom von Menschen, Haustieren und der Umwelt nachhaltig zu verbessern.