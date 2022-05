Im Job mit Corona infiziert Experte erklärt, welche Rechte und Pflichten Mitarbeiter und Chefs haben (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Landesarbeitsgericht in München hat in einem aktuellen

rechtskräftigen Urteil verkündet, dass ein Anspruch auf Schadenersatz besteht,

wenn Vorgesetzte ihre Mitarbeiter:innen anstecken. Das sorgt für Unsicherheit -

denn aktuell sind Firmen selbst für die Einhaltung von Schutzmaßnahmen

zuständig, die Vorgaben des Arbeitsministeriums sind schwammig und die Zahlen

hoch wie nie.



"Für Führungspersonen und Mitarbeiter:innen ist das Risiko sehr hoch, sich im

Job anzustecken - und dann handelt es sich oft um einen Arbeitsunfall, laut den

aktuellen Zahlen der Unfallversicherung DGUV in einigen hundert Fällen sogar mit

Todesfolge", warnt Donato Muro. Der Sicherheitsingenieur ist ehrenamtlich als

Richter am Düsseldorfer Arbeitsgericht tätig und befasst sich verstärkt mit der

Frage, was Firmen tun müssen und welche Rechte Arbeitnehmer:innen haben.