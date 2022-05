LichtBlick konsolidiert grünes Wachstum / 500 Millionen Euro für Wind- und Solarparks (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Folgen des russischen Angriffskrieges für die

Energieversorgung und die ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung erhöhen

die Dringlichkeit der Energiewende. "Erneuerbare Energien sind Friedensenergien.

Sie ersetzen Öl, Gas und Kohle. Sie schützen das Klima und helfen, Despoten den

fossilen Geldhahn abzudrehen", so LichtBlick CEO Constantin Eis bei der

Vorstellung der Geschäftsbilanz von LichtBlick in Hamburg. "Mit unseren

klimaneutralen Lösungen tragen wir zu einer sicheren und sauberen Energiezukunft

bei."



Bilanz und Perspektive trotz gestiegener Preisrisiken im Energiehandel positiv





LichtBlick zieht eine positive Bilanz des Geschäftsjahres 2021. Nach dem starkenWachstumsschub im Jahr 2020 konnte das Unternehmen sein Geschäft konsolidieren.Der Umsatz stieg leicht auf 1,14 Milliarden Euro (2020: 1,11), die Zahl derEnergieverträge mit Haushalten und Unternehmen blieb mit rund einer Millionstabil. Der Gewinn vor Steuern und Abgaben (EBITDA) lag bei 60 Millionen Euro(2020: 47 Mio)."Wir haben die Herausforderungen durch die historisch hohen und enormschwankenden Energiepreise bisher erfolgreich gemeistert. Mit unsererkonsequenten Klimastrategie und unserem umsichtigen Energiehandel sind wir auchin unsicheren Zeiten ein glaubwürdiger und zuverlässiger Partner für unsereKund*innen", bilanziert CFO Tanja Schumann. Auch die ersten Monate des Jahres2022 sind für LichtBlick erfolgreich verlaufen, das Unternehmen erwartet eindeutlich positives Jahresergebnis.Klimaziel: Bis 2035 CO2-frei über die gesamte LieferketteIm Fokus der LichtBlick-Strategie steht das Ziel Klimaneutralität. DasUnternehmen hat für 2021 erstmals eine Treibhausgasbilanz vorgelegt. Denn auchein Anbieter von Öko-Energie verantwortet Emissionen. Gemäß der Anforderungendes Greenhouse Gas Protocols will LichtBlick die CO2-Emissionen seiner ProdukteÖkoGas und ÖkoStrom verringern (sogenannte Scope 3 Emissionen). "Wir sind dereinzige Energieanbieter in Deutschland, der bis 2035 die gesamte Lieferketteklimaneutral stellen wird", erläutert LichtBlick CEO Constantin Eis.LichtBlick war 2021 für 565.000 Tonnen CO2 verantwortlich. Vor allem derGasvertrieb belastet die Klimabilanz. Die Lieferung von Ökogas ist fürLichtBlick-Kund*innen klimaneutral, weil die Klimagase kompensiert werden.LichtBlick berücksichtigt diesen CO2-Ausgleich allerdings nicht in seinerKlimabilanz. LichtBlick will mittelfristig aus dem Gasvertrieb aussteigen und imGegenzug sein Wärmestrom-Angebot ausweiten. Beim Ökostrom, der bei der ErzeugungCO2-frei ist, fallen Klimagase im Anlagenbau und im Stromnetz an - auch dieseEmissionen berücksichtigt LichtBlick in seiner Klimabilanz.