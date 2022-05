Die Aktie des US-amerikanischen Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan hat nach einem herben Rücksetzer nun eine eminent wichtige Unterstützung erreicht. Zuvor scheiterte die Aktie an einem wichtigen Widerstandsbereich.

Unmittelbar zur Veröffentlichung der Quartalsergebnisse im April erreichte die Aktie erneut den Widerstandsbereich von 50+ US-Dollar. Bereits im März scheiterte Freeport-McMoRan mit dem Unterfangen, nachhaltig über die 50 US-Dollar vorzustoßen.

Am 21.04. war es dann soweit. Freeport-McMoRan veröffentlichte die Ergebnisse für sein 1. Quartal. Die Ergebnisse selbst fielen robust aus und übertrafen die Erwartungen des Marktes. Allerdings ernüchterte der zurückhaltende Ausblick auf die kommenden Monate die Marktakteure und kühlte die Kaufstimmung ab. Gewinnmitnahmen setzten daraufhin ein.

Schauen wir noch kurz auf die Ergebnisse für das 1. Quartal. Freeport-McMoRan konnte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum auf 6,603 Mrd. US-Dollar steigern, nach 4,850 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies für das 1. Quartal 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,527 Mrd. US-Dollar aus; nach 0,718 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der zurückhaltende Ausblick ließ die Aktie dann ein wenig einknicken. Aktuell steht mit dem Unterstützungsbereich von 40 US-Dollar die aus unserer Sicht zentrale Supportzone im Fokus. Eine wichtige Horizontalunterstützung in Verbindung mit der 200-Tage-Linie formen in diesem Bereich eine vermeintlich tragfähige Unterstützung. Zudem verläuft in diesem Bereich der kurzfristige Aufwärtstrend. Ein Rücksetzer unter die 40 US-Dollar würde weitere Abgaben in Richtung 35 US-Dollar provozieren. Dagegen würde ein Comeback der Aktie oberhalb von 45 US-Dollar die charttechnische Lage wieder entspannen