Digitalisierung und ein besserer Zugang zum Recht Bei ihrem Strategieforum22 verhandelt die Inkassobranche die Zukunft der Rechtsdienstleistungen

Berlin (ots) - Beim Strategieforum des BDIU diskutierte die Branche mit Politik,

Wirtschaft und Forschung über die Weiterentwicklung der außergerichtlichen

Rechtsdienstleistungen. Ein Fokus lag darauf, welche Chancen das insbesondere

für Verbraucherinnen und Verbraucher bietet.



In einer Grußbotschaft hob die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Deutschen

Bundestag, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), die Rolle der Inkassobranche für

einen leichten Zugang zum Recht hervor. Auch böten Legal-Tech-Unternehmen neue

Services, um Verbrauchern zum Beispiel bei Streitigkeiten über Mietzahlungen

oder über Rückerstattungen bei verspäteten Flügen zu helfen. Die Tätigkeit

dieser in der Regel als Inkassodienstleister registrierten Anbieter im Einklang

mit und in Abgrenzung zur Anwaltschaft fortzuentwickeln sieht Winkelmeier-Becker

aktuell als wichtige Herausforderung der Politik.