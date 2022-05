Teamviewer verbuchte im vergangenen Quartal einen Umsatz von 163,5 Millionen Euro – zwölf Prozent mehr im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Die bereinigte EBITDA-Marge steigerten die Göppinger auf 51 Prozent. Im Quartal zuvor lag diese bei 44 Prozent. Das Plus sei auf die erfolgreichen Maßnahmen zur Kostenkontrolle zurückzuführen, so das Unternehmen in einem Statement an die Investoren.

Zudem erklärte Oliver Steil, CEO von Teamviewer, das Zustandekommen des Quartalsergebnisses folgendermaßen: "Das Enterprise-Geschäft leistet auf Basis eines weiterentwickelten Lösungsportfolios und Teamviewers führender AR-Technologie einen immer größeren Beitrag zu diesem Erfolg. Unternehmen weltweit schätzen Teamviewers industrielle Expertise sowie unsere Integrationen und starken Partnerschaften mit SAP, Google Cloud und Microsoft. Die weitere Entkopplung von Billings- und Abonnenten-Wachstum unterstreicht die zunehmende Reife unseres Geschäfts, das sich auf Kunden mit höheren Vertragsvolumina verlagert."