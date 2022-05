PEPSICO SPENDET 1 MILLION US-DOLLAR FÜR #FOOTBALL4REFUGEES UND STARTET EINE SOZIALE INITIATIVE UNTER DER LEITUNG VON PEPSI MAX UND GATORADE

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Menschen, die auf der Flucht sind, weltweit mehr als verdoppelt. Schon vor der Krise in der Ukraine wurden weltweit 84 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben. Daher wurde der Aufruf #Football4Refugees ins Leben gerufen, um die weltweite Fußball-Community zu vereinen und wichtige Gelder für humanitäre Hilfe wie Unterkunft und Schutz für Menschen zu sammeln, die durch Konflikte, Krieg oder Verfolgung gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen. #Football4Refugees ruft Aktive und Fans auf der ganzen Welt dazu auf, sich für die Menschen einzusetzen, die zur Flucht gezwungen wurden.

Mit der jüngsten Spende haben PepsiCo und die PepsiCo Foundation nun fast 15 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine sowie für die Unterstützung von Geflüchteten in anderen Teilen der Welt zugesagt, da der Bedarf weltweit weiter wächst. Pepsi MAX und Gatorade propagieren den Fußball als Mittel, um Menschen auf der ganzen Welt zu vereinen und als Kraft für das Gute. Als erste privatwirtschaftliche Organisationen, die #Football4Refugees unterstützen, setzen Pepsi MAX und Gatorade die Kraft des Fußballs und ihrer Marken ein, um Fans, Talente, die Kundschaft und ihre Angestellten zu weiteren Spenden für den guten Zweck zu bewegen.

Um ihre Unterstützung zu verstärken und das Bewusstsein für die Nothilfe zu schärfen, werden Pepsi MAX und Gatorade die Kraft ihrer Fußball- und Musiktalente nutzen, um „Pass It On", eine soziale Sensibilisierungskampagne, zu starten. In den kommenden Tagen werden mehrere weltberühmte Persönlichkeiten kurze Videoclips online stellen, in denen sie ihre Unterstützung für die Initiative #Football4Refugees ankündigen und ihre Follower ermutigen, sich an der Aktion zu beteiligen und dabei zu helfen, lebenswichtige Spenden zu sammeln.