Gelungene Premiere Thyssengas vernetzt Akteure entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette beim ersten Thyssengas Dialog (FOTO)

Dortmund (ots) - Der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas hat am 2. Mai 2022

erstmals zum Veranstaltungsformat "Thyssengas Dialog" eingeladen. Rund 80

Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort und bis zu 200 Zuschauer im Livestream

aus Politik, Industrie, Wissenschaft, Start-ups und Energiewirtschaft

diskutierten über die notwendigen Rahmenbedingungen für einen schnellen

Wasserstoff-Hochlauf. Ein Thema, das vor dem Hintergrund des russischen

Angriffskriegs auf die Ukraine nochmals stark an Bedeutung gewonnen hat.

Wasserstoff kommt mit Blick auf die Energieversorgung der Zukunft eine

Schlüsselrolle zu. Einerseits können durch den verstärkten Einsatz die

Importabhängigkeit reduziert und die Versorgungssicherheit erhöht werden,

anderseits könnte grüner Wasserstoff einen substanziellen Beitrag zur

Dekarbonisierung der heimischen Industrie leisten. Nordrhein-Westfalen und

Niedersachsen bilden dabei ein zentrales Cluster in Deutschland und Europa. Die

Erstausgabe des Thyssengas Dialogs fand hybrid statt - vor Ort im Dortmunder U

und online über einen interaktiven Livestream.



Jetzt Geschwindigkeit aufnehmen