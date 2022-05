Berlin (ots) - Für eine klimafreundliche Mobilität in ländlichen Regionen haben

neben dem öffentlichen Verkehr auch batterieelektrische Fahrzeuge als die

effizienteste Antriebsform viel Potential.



In diesem Zusammenhang hat der Institutsteil Wirtschaftsinformatik des

Fraunhofer FIT untersucht, wieviel CO2 sich durch ein verändertes Ladeverhalten

auf dem Land einsparen lässt. Die Studie im Auftrag des NABU kommt zu dem

Schluss: Laden am Arbeitsplatz (Charge@work) ist die effizienteste Ladeform.

Schon allein durch eine Verschiebung des Ladezeitpunktes auf die Mittagszeit,

während des Arbeitens, lassen sich die CO2-Emissionen des Ladevorgangs

halbieren. Für ein Jahr mit durchschnittlichen Witterungsverhältnissen ergibt

sich daraus ein Einsparpotential von ca. 3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.





Leif Miller, NABU-Bundesgeschäftsführer: "Die notwendige Ladeinfrastruktur fürE-Mobilität muss gerade auf dem Land von Anfang an am richtigen Ort so geplantwerden, dass sie möglichst wenig Ressourcen und Fläche verbraucht. Auf dem Landwird das Auto wichtig bleiben. Die Ergebnisse der Studie kommen daher geraderechtzeitig, um die gezielte Förderung vom Arbeitsplatzladen in den MasterplanLadeinfrastruktur 2 aufzunehmen."Die Studie zeigt, wie der Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix beim Ladenmaximiert werden kann und welchen Einfluss es hat, wenn beim Laden Strom direktaus einer Photovoltaikanlage abgenommen wird. Das massive CO2-Einsparpotentialergibt sich vor allem daraus, dass beim Laden am Arbeitsplatz die Potentiale voneinem hohen Anteil von Grünstrom im Netz genutzt werden. Dies geschieht vorallem bei Charge@Work zur Mittagszeit. Das ist für die Mehrheit der Bevölkerungtagsüber am Arbeitsplatz. Dabei spricht sich die Studie nicht gegenPhotovoltaikanlagen auf dem eigenen Hausdach aus.Das Laden am Arbeitsplatz bietet der Untersuchung zufolge zahlreiche weitereVorteile für eine ressourceneffiziente Nutzung von E-Mobilität. So können zumBeispiel mehrere Fahrzeuge an einem Ort gleichzeitig Strom direkt abnehmen. DieStudie untersucht zudem die Potentiale von E-Mobilität für die Netzstabilität.E-Autos können selbst das Stromnetz stabilisieren, wenn sie zu bidirektionalemLaden fähig sind, also die gespeicherte Energie in ihrer Batterie auch wiederabgeben können."Allein über das Laden am Arbeitsplatz im Vergleich zum Laden zuhause lassensich bisher ungeahnte CO2-Einsparpotentiale von Elektromobilität heben. AlleArbeitgeber sind daher in der Pflicht, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zumLaden anzubieten, am besten in Verbindung mit einer PV-Anlage. Über dieRahmenbedingungen werden derzeit verhandelt: Wenn die Verkehrsemissionen nichtweiter stagnieren sollen, muss das Klimaschutzsofortprogramm der Bundesregierungdie Dienstwagenregelung so anpassen, dass sie nur noch rein batterieelektrischeFahrzeuge fördert." Nikolas von Wysiecki, Verkehrsreferent beim NABU.Die Studie zur Elektromobilität wurde im Rahmen des Projektes "Innovation undVorsorge" des Umweltbundesamts erarbeitet.Weitere Infos zum Thema und die Studie finden Sie hier:http://nabu.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/strassenverkehr/31583.html