Neben dem Treffen mit Modi kamen die Nordeuropäer auch gesondert zusammen. Wie Marin nach einem Treffen mit Støre und der dänischen Ministerpräsidentin und Gastgeberin Mette Frederiksen mitteilte, ging es bei den Gesprächen vor allem um den russischen Einmarsch in die Ukraine und die dadurch veränderte Sicherheitslage in Europa.

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Indiens Premierminister Narendra Modi will die Beziehungen seines Landes mit Skandinavien stärken. Gespräche dazu bei einem indisch-nordischen Mini-Gipfel in Kopenhagen seien sehr produktiv gewesen, teilte Modi am Mittwoch nach einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen aus Schweden, Finnland und Island, Magdalena Andersson, Sanna Marin und Katrín Jakobsdóttir, sowie dem norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Støre auf Twitter mit.

