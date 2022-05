(Neu: Weitere Details, aktueller Kurs, Analystenstimmen.)

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer kommt beim geplanten Ausbau des Geschäfts mit großen Unternehmen voran. Zudem konnte das Management des Anbieters von Fernwartungssoftware den Kostenanstieg wie angekündigt bremsen. Dies führte dazu, dass der operative Gewinn nach Angaben vom Mittwoch im ersten Quartal nicht so stark sank wie von Analysten befürchtet. Zudem wurden die 2022er-Ziele trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge des Ukraine-Kriegs bestätigt. An der Börse wirkte sich das positiv aus. Die seit Monaten stark unter Druck stehende Aktie lag am Mittwochnachmittag mit einem Plus von zehn Prozent an der MDax-Spitze .

In den ersten drei Monaten zogen zwar die Kosten im Vergleich zum Vorjahr noch um rund die Hälfte an. Allerdings war der Anstieg zuletzt noch höher und im Vergleich zum Vorquartal konnten die Aufwendungen sogar reduziert werden. "Es ist uns gelungen, die Bremse reinzuhauen, wir haben jetzt eine gute Basis", sagte Firmenchef Oliver Steil. Wegen der höheren Kosten ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 83,2 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen in Göppingen mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.