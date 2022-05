Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Berlin (ots) - Die Potenziale der Digitalisierung fair, chancengleichund langfristig allen Menschen zugänglich zu machen - das ist das Ziel derBildungsinitiative ZukunftsChancen , die die Bildungsallianz des Mittelstands(Bundesverband Der Mittelstand. BVMW) und die Google Zukunftswerkstatt heute inMünchen gestartet haben. Das inklusive Programm aus Trainings, Stammtischen undanderen lokalen Formaten kann unabhängig von digitalen Vorkenntnissen absolviertwerden. Zielgruppe sind insbesondere Menschen, die die Möglichkeiten derDigitalisierung für die berufliche Entwicklung oder das eigene Unternehmen nochnicht ausreichend nutzen. Bei der Vorstellung der Initiative im MünchnerGoogle-Büro betonten die Schirmherrinnen Judith Gerlach, Staatsministerin fürDigitales in Bayern, und Katrin Habenschaden, Zweite Bürgermeisterin derLandeshauptstadt München, die Bedeutung digitaler Bildung für alle.Die Bayerische Staatsministerin für Digitales und Schirmherrin, Judith Gerlach,erklärt: "Das richtige Mindset von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist derentscheidende Hebel für den Erfolg des digitalen Wandels. Sie müssen sichauskennen und richtig Lust auf digitale Tools bekommen. Helfen wir zusammen, umdas digitale Mindset und die digitalen Kompetenzen bei den Menschen zu stärken.Das hilft nicht nur unserer Wirtschaft. Davon profitiert unsere ganzeGesellschaft."Inklusiver AnsatzVier von fünf deutschen Unternehmen erwarten, dass ihre Belegschaften neuedigitale Kompetenzen erlernen müssen. Doch nicht alle Arbeitnehmerinnen und-nehmer haben die gleichen Möglichkeiten, das nötige Fachwissen aufzubauen (vgl.D21-Index Digital Gender Gap). Dies führt insbesondere bei Frauen zu einerVerschlechterung der Karrierechancen, obwohl die Bereitschaft zur Weiterbildungmit 94 Prozent bei beiden Geschlechtern gleich stark ausgeprägt ist. Hier setztZukunftsChancen mit seinen niedrigschwelligen Angeboten an, um digitale Bildungfür alle zugänglich und attraktiv zu machen."Digitale Kompetenz ist der entscheidende Faktor für den wirtschaftlichen Erfolgder Zukunft. Bereiche wie Klimaschutz und Mobilität können ebenfalls vonDigitalisierungs-Prozessen profitieren. Die Bildungsinitiative ZukunftsChancenhilft dabei, das Potential für Digitalisierung lokal und niederschwelligzugänglich zu machen. Ich finde es besonders wichtig, dass der Erwerb digitalerKompetenz möglichst breit angelegt wird. Dann kann unsere ganze Gesellschaftprofitieren", so Katrin Habenschaden, Zweite Bürgermeisterin derLandeshauptstadt München.Um möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erreichen, setzt daskostenlose Weiterbildungsprogramm auf ein modulares System: Dieses beinhaltet