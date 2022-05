Der Goldpreis, der als Sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt, hatte Anfang März angesichts des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine noch die Marke von 2.000 USD pro Unze überschritten, ist allerdings mittlerweile auf etwas mehr als 1.860 USD zurückgekommen. Barrick allerdings konnte in den ersten drei Monaten 2022 den im Verkauf realisierten Goldpreis um 5,6% auf 1.876 USD pro Unze steigern. Der im Märzquartal realisierte Kupferpreis stieg mit 14% noch deutlicher, sodass der Konzern im Durchschnitt 4,68 USD pro Pfund realisierte.

Allerdings, das musste Barrick auch melden, fiel der Goldausstoß im ersten Quartal um 10,1% auf 990.000 Unzen, wozu insbesondere die niedrigere Produktion der Goldminen in Nevada beitrug. Die Verbreitung der Omnicron-Variante des Corona-Virus hatte zu Jahresbeginn zu Arbeitskräftemangel und anderen Betriebsstörungen geführt, sodass auch Wettbewerber wie Newmont (WKN 853823), Barricks Joint Venture-Partner in Nevada, Produktionsrückgänge melden mussten.

Wie der Konzern erläuterte, hatte auch die hohe Inflation, die durch den Krieg in der Ukraine und westliche Sanktionen noch angeheizt wurde, direkten Einfluss auf das Geschäft von Barrick. Das habe nicht nur Treibstoffpreise betroffen, sondern auch die Kosten und Verfügbarkeit wichtiger Ausgangsmaterialien. Entsprechend gab das Unternehmen die so genannten all-in sustaining costs (AISC) mit 1.164 USD pro Unze an nach 1.018 USD je Unze im Vorjahreszeitraum.

Der bereinigte Gewinn erreichte Barrick zufolge 26 Cents pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten, die bei 24 Cents gelegen hatte. Zusätzlich kündigte der Konzern für das erste Quartal eine Dividende in Höhe von 20 Cents pro Aktie an, was fast das Doppelte des im vorherigen Quartal ausgeschütteten Betrags ist.

