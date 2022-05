Wirtschaft Innenministerin plant eigenständiges "Sicherheitsgewerbegesetz"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant erstmals ein eigenständiges "Sicherheitsgewerbegesetz". Der Gesetzentwurf werde "gegenwärtig erstellt", teilte das Innenministerium der "Welt" (Donnerstagausgabe) mit.



Ziel seien bundesweit verbindliche und höhere Standards in dem Gewerbe. So soll die Einspeisung und Pflege von Daten zu Gewerbetreibenden und Wachpersonal im elektronischen "Bewacherregister", das Ende 2018 eingeführt worden war, verbessert werden. Außerdem will man dafür sorgen, die Nachweise für die Zuverlässigkeit von Security-Mitarbeitern schneller zu bearbeiten, da bei kommunalen Verwaltungen häufig ein Bearbeitungsstau herrscht.