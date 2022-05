Forschungsgipfel 2022 Deutschland braucht eine Gesamtstrategie für eine erfolgreiche technologische und wirtschaftliche Zukunft

Berlin (ots) - Auf dem Forschungsgipfel 2022 in Berlin diskutieren Wirtschaft,

Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Innovationspolitik nach der von

Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten Zeitenwende. Vor dem Hintergrund

geopolitischer Verwerfungen erörtern sie gemeinsam die Fragen der

Energiesicherheit, der Ressourcenunabhängigkeit, die Gestaltung krisensicherer

Wertschöpfungsketten und der Sicherung von Resilienz und Schlüsseltechnologien.

Veranstaltet wird der Forschungsgipfel vom Stifterverband, von der Nationalen

Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie von der Expertenkommission

Forschung und Innovation (EFI) und der VolkswagenStiftung.



Die aktuellen geo- und sicherheitspolitischen Veränderungen haben neue

Rahmenbedingungen geschaffen und zeigen deutlich die Notwendigkeit auf, die

nochmals beschleunigte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam

zu gestalten. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine drohen

Wettbewerbsfähigkeits- und Wohlstandseinbußen und eingeschränkte finanzielle

Spielräume für Investitionen in Forschung und Entwicklung.