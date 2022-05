KIEW/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine erhöht die Europäische Union nochmals den wirtschaftlichen Druck auf Moskau. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen warb am Mittwoch für ein Öl-Embargo gegen Russland, das bisher mit Exporten des Rohstoffs Milliarden einstreicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprach der Ukraine weitere militärische Hilfe. Geprüft wird auch die Lieferung von Panzerhaubitzen. Im Kriegsgebiet attackierte Russland gezielt Bahnstrecken, um Waffentransporte aus dem Westen zu bremsen.

Sowohl die Ukraine als auch Russland meldeten schweren Raketenbeschuss auf Bahnhöfe, Haltestellen und Umspannwerke in der Ukraine. Es handele sich um Strecken, auf denen Transporte von Waffen und Munition aus den USA und europäischen Ländern für ukrainische Truppen im Donbass liefen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Dieses meldete zudem Artilleriebeschuss auf rund 500 Ziele an der Front in der Ostukraine. Mehr als 300 ukrainische Soldaten seien getötet worden. Der Krieg dauert inzwischen schon mehr als zwei Monate.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu bekräftigte, dass Moskau westliche Waffenlieferungen an die Ukraine als legitime Angriffsziele sehe. Schoigu sprach auch von Gebietsgewinnen in den ostukrainischen Separatistengebieten Luhansk und Donezk, nannte aber keine Details. Westliche Militärexperten sind der Einschätzung, dass die russische Offensive im Donbass seit Kriegsbeginn am 24. Februar hingegen eher schleppend läuft. Unabhängig lassen sich die meisten Angaben nicht überprüfen.

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, erklärte auf Telegram, die Angriffe auf Bahnanlagen hielten den Nachschub an Rüstungsgütern nicht auf. "Es kommt alles an." Präsident Wolodymyr Selenskyj wertete die Raketenangriffe als Schwäche Moskaus. Er berichtete von Raketen auf die Städte Lwiw, Winnyzja und Odessa, das Kiewer Gebiet und das Umland von Dnipro. Insgesamt sollen es nach ukrainischen Angaben mehr als 20 Raketen gewesen sein.

Auch um das von russischen Truppen belagerte Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol wurde wieder heftig gekämpft. Dennoch stellte Schoigu weitere Evakuierungen von Zivilisten in Aussicht. "Wir setzen diese Versuche fort." Auch die ukrainische Seite erwartete nach eigenen Angaben eine neue Evakuierungsaktion. In den vergangenen Tagen waren mehr als 150 Menschen aus dem Stahlwerk entkommen. Das ukrainische Asow-Regiment meldete am Dienstag einen Sturm der Russen auf das Werk, was der Kreml am Mittwoch aber bestritt.