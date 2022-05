Vier-Tage-Woche im Handwerk? Diese Maßnahmen helfen bei der Mitarbeitergewinnung (FOTO)

Fankfurt am Main (ots) - "Um Bewerber zu erreichen, müssen sich Betriebe

zunächst bewusst werden, welche Veränderungen in der Arbeitskultur jetzt

benötigt werden", Christian Keller, Recruiting-Experte im Handwerk.



Es gibt eine Vielzahl von Aspekten, die sich Fachkräfte von ihren Arbeitgebern

wünschen - dabei ist Geld nicht das einzige Mittel. "Besonders der jungen

Generation sind moderne Arbeitsmittel und auch Weiterbildungsmöglichkeiten

innerhalb eines Betriebes sehr wichtig", sagt der Experte. In folgendem

Gastbeitrag verrät Christian Keller, welche Maßnahmen bei der

Mitarbeitergewinnung im Handwerk helfen.





Die Vier-Tage-Woche - weniger Stress, mehr Zeit für AufträgeIm Klartext heißt dies für Betriebe: Mehrwert schaffen. Besonders beliebt beiMitarbeitern sind solche Maßnahmen, die nachvollziehbare Vorteile mit sichbringen - darunter insbesondere Möglichkeiten zur Verbesserung derWork-Life-Balance. Unter diesem Gesichtspunkt sieht Experte Christian Keller dieEinführung einer Vier-Tage-Woche als ideales Mittel, um Mitarbeiter zu binden,mehr Erholung zu ermöglichen und gleichzeitig als Betrieb zu profitieren.Anstatt wie gewohnt fünf Tage pro Woche acht Stunden lang zu arbeiten, werdenbei einer Vier-Tage-Woche die üblichen 40 Arbeitsstunden auf vier Tage verteilt- pro Tag wird also zehn Stunden lang gearbeitet. Dadurch ergibt sich für denindividuellen Mitarbeiter ein zusätzlicher freier Tag, den er zur Erholung oderfür private Besorgungen nutzen kann. Gleichzeitig verschafft sich derArbeitgeber einen Wettbewerbsvorteil: Da sich die tägliche Arbeitszeitverlängert, können Kunden mehr und vor allem spätere Termine geboten werden.Dadurch entfiele auch für den Kunden die leidige Aufgabe, wahlweise einen freienTag zu suchen oder jemanden zu finden, der den Handwerker hereinlässt.Zur idealen Umsetzung rät Christian Keller Handwerksbetrieben dazu, einWechselmodell einzuführen. Dabei arbeiten Arbeitnehmer abwechselnd von Montagbis Donnerstag und von Dienstag bis Freitag. So, erklärt er, könne Mitarbeiternalle zwei Wochen ein langes Wochenende geboten werden. Größere Betriebe habenhierbei sogar die Möglichkeit, dies in Rotation zu realisieren - Leistungenkönnten also bei optimaler Planung weiterhin an fünf Wochentagen angebotenwerden.Investitionen in persönliche Weiterbildung - auch für Betriebe ein VorteilGerade bei jungen Arbeitnehmern und Auszubildenden kommen zudem Möglichkeitenzur Weiterbildung gut an, meint Christian Keller. Unternehmen rät er deshalbdazu, dieses persönliche Wachstum ihrer Mitarbeiter zu fördern, indem sie esfinanziell unterstützen und gegebenenfalls zeitlichen Spielraum für den Besuch