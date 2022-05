Piano führt die „Composer Insights" Integration ein, um Publishern konkurrenzlose Daten über jeden Schritt der Subscription Journey zu liefern

„Da die Monetarisierungsstrategien der Verlage immer ausgefeilter werden, ist es für sie unerlässlich, genau zu verstehen, welche User Journeys, Preismodelle und Produkte nicht nur die Konversion, sondern auch die laufenden Einnahmen und die Kundenbindung fördern", erläutert Trevor Kaufman, CEO von Piano. „Bestehende Analysetools, und sogar solche, die für Verlage entwickelt wurden, sind einfach nicht so konfiguriert, dass sie einen derart detaillierten Einblick in die User Journey liefern. Composer Insights füllt diese Lücke und gibt den Verlagen den tiefen Einblick in das Nutzerverhalten, den sie benötigen, um in der nächsten Ära des digitalen Geschäfts erfolgreich zu sein."

Composer Insights ermöglicht es Verlagen, die entscheidenden Momente entlang der Abonnement-Reise zu optimieren und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen, indem es einen detaillierten Einblick in die Art und Weise gibt, wie Kunden ihre Website entdecken und mit ihr interagieren, welche Inhalte sie nutzen, warum sie ein Abonnement abschließen und welche Erfahrungen sie dazu bewegen, es zu verlängern. Mit diesem Modul können Verlage jetzt:

Genaue Berichte über den Zustand der Abonnements erstellen, mit einem Gesamtüberblick über die Leistung in Bezug auf Erfahrungen, Konversionen, Traffic-Quellen, Expositionen usw.

Die Customer Journey und den Weg zur Konversion verstehen, indem Sie die Erlebnisse, Taktiken und Inhalte ermitteln, die bei der Zielgruppe am besten ankommen

Fehler in Echtzeit identifizieren und beheben, um Umsatzeinbußen zu vermeiden

Benutzerdefiniertes und tiefgreifendes Data Mining für Abonnementdaten durchführen, um transformative Kundeneinblicke zu gewinnen

Piano ist in den letzten zwei Jahren um mehr als 240 % gewachsen und wird jährlich in den Listen Inc. 5000- und Deloitte Technology Fast 500-Listen geführt. Mit den Übernahmen von AT Internet und CeleraOne im Jahr 2021 sowie SocialFlow im Jahr 2022 hat das Unternehmen seine globale Präsenz und sein Produktangebot weiter ausgebaut. Pianos Plattform wurde unter anderem bei den Data Breakthrough Awards als Overall Data Tech Solution of the Year, bei den BIG Awards for Business der Business Intelligence Group als New Product of the Year und bei den Digiday Technology Awards als Best Subscription Platform ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr über Composer Insights im ersten Webinar von Piano am 24. Mai.

Über Piano

Die Digital Experience Platform von Piano ermöglicht es Unternehmen, das Kundenverhalten zu verstehen und zu beeinflussen. Durch die Zusammenführung von Kundendaten, die Analyse von Verhaltensmetriken und die Erstellung personalisierter Customer Journeys hilft Piano Marken, Kampagnen und Produkte schneller zu starten, die Kundenbindung zu stärken und die Personalisierung in großem Umfang über eine einzige Plattform voranzutreiben. Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum betreut Piano einen weltweiten Kundenstamm, zu dem Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal und viele mehr gehören. Piano wurde vom World Economic Forum, Inc., Deloitte, American City Business Journals und anderen als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen der Welt bezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie piano.io.

