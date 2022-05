EU-Verhandlungen zu Maßnahmen gegen ausländische Subventionen starten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zwischen dem Europaparlament und den EU-Staaten beginnen in Kürze Verhandlungen über ein schärferes Vorgehen gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen aus Ländern wie China. Beide Seiten einigten sich am Mittwoch auf ihre Positionen zu dem Vorhaben - Gespräche zwischen den Institutionen könnten laut EU-Parlament bereits am Donnerstag beginnen.



Basis der Verhandlungen wird ein Vorschlag der EU-Kommission von vergangenem Jahr. Die EU-Wettbewerbshüter sollen die Möglichkeit bekommen, staatlich subventionierten Unternehmen aus Drittstaaten die Übernahme von Firmen aus der EU zu untersagen. Zudem sollen mit Staatsgeld unterstützte Unternehmen auch von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden können.