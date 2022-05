BERLIN (dpa-AFX) - Eltern von Kita-Kindern mussten sich am Mittwoch vielerorts um alternative Betreuungsmöglichkeiten kümmern. Grund dafür waren Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi in weiten Teilen Deutschlands an Kitas und im schulischen Ganztagsbetrieb. Rund 26 000 Beschäftigte waren nach Angaben einer Verdi-Sprecherin insgesamt beteiligt. Es war die Fortsetzung einer bundesweiten Warnstreikwelle im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe. Die Gewerkschaft will so den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöhen.

In Nordrhein-Westfalen hatten nach einer ersten Schätzung der Gewerkschaft etwa 8000 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. In Niedersachsen und Bremen seien es mehr als 3000 und im Südwesten rund 3700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen. In Hessen waren mehr als 3000 Menschen an dem Warnstreik beteiligt. Viele Einrichtungen waren ganztägig geschlossen, einige Kitas boten lediglich eine Notbetreuung an.