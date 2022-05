Terminhinweis Waldwirtschaft in Zeiten des Klimawandels / FSC-Forum 10.-11.05.2022 in Berlin

Berlin (ots) - FSC-Forum 10.-11. Mai 2022



Unter dem Titel: Waldwirtschaft in Zeiten des Klimawandels, lädt FSC Deutschland

vom 10.-11. Mai 2022 zum FSC-Forum nach Berlin. Auf der zweitägigen

Fachveranstaltung für Expert:innen und Menschen mit forstlichem Interesse aus

Umweltverbänden, Forstbetrieben, Gewerkschaften, Waldbesitzenden, Unternehmen

und anderen an Wald interessierten Organisationen steht der Austausch zu

verschiedenen Perspektiven auf Wald und Waldwirtschaft im Zentrum. Welchen

Beitrag die FSC-Zertifizierung bereits in vielen Forstbetrieben zu Klima

Resilienz leistet, wird dabei von Praktiker:innen aus Gesellschaft, Forst- und

Unternehmenswelt am ersten Tag (10. Mai 22) diskutiert. Am zweiten Tag (11. Mai

22) erörtern dann Referent:innen unter der Überschrift "zuerst der gesunde Wald"

Fragen der Weiterentwicklung von Waldbewirtschaftung unter veränderten

klimatischen Bedingungen in Deutschland aus Sicht der Wissenschaft. Darüber

hinaus beschäftigen sich die Teilnehmenden mit dem Thema, wie Holz und

Waldprodukte derzeit genutzt werden und welche Rolle FSC bei dieser Frage

spielen sollte.



Die Veranstaltung richtet sich an interessiertes Fachpublikum sowie an

Mitglieder des FSC. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nach vorheriger

Anmeldung kostenfrei. Anmeldung, Referent:innen und weitere Informationen zum

Programm finden Sie unter: https://vv.fsc-deutschland.de/