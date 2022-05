Bonn (ots) - Die Thematik der Nachhaltigkeit gewinnt bereits seit Jahren an

Gewichtung und wirkt sich zunehmend auf Handwerksbetriebe aus. Denn aufgrund der

fehlenden Fachkräfte können die ambitionierten Klimaziele des Landes nicht

erreicht werden - wie eine Studie aus Freiburg aufzeigt. Auch die Lieferengpässe

tragen dazu bei, dass Aufträge kaum bearbeitet werden können.



"Der Fachkräftemangel ist längst nicht mehr nur das Problem der

Handwerksbranche. Denn die Auswirkungen sind sehr viel weitreichender. Daher

sollte auch die Regierung damit beginnen, dem Mangel entgegenzuwirken und die

Branche dabei unterstützen, Nachwuchs zu erreichen", erklärt Deniz Akpinar,

Experte der Handwerksbranche. In folgendem Gastbeitrag verrät er, warum das

Fehlen der Fachkräfte die Erreichung der Klimaziele beeinflusst und wie dem

entgegenzuwirken ist.





