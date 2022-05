Die noch recht junge Uber-Aktie markierte Anfang Februar 2021 ein stolzes Verlaufshoch bei 64,05 US-Dollar, ging anschließend allerdings in einen Abwärtstrend über und gab sukzessive in den Bereich von rund 30,00 US-Dollar bis März dieses Jahres nach. Die enttäuschenden Zahlen des Konkurrenten Lyft brachten sogleich frische Jahrestiefs hervor, bis zu den Tiefständen aus dem Corona-Crash ist es nun auch nicht mehr weit, an dieser Stelle wurde ein Tiefstand von 13,71 US-Dollar markiert und könnte im Zuge eines weiteren Ausverkaufs noch angesteuert werden.

Empfindliche Abschläge

Ein Investment in die eine oder andere Richtung bei Uber ist nach aktueller Einschätzung stark risikobehaftet, ein Short-Engagement mit Zielen um 13,71 US-Dollar würde sich erst unterhalb eines Niveaus von mindestens 25,58 US-Dollar anbieten. Sollte an dieser Unterstützung allerdings eine Trendwende gelingen und das Wertpapier von Uber mindestens über 40,00 US-Dollar zulegen, würden frische Jahreshochs um 48,88 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden.