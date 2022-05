FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,14 Prozent auf 153,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,97 Prozent. Am Morgen war sie bis auf 1,03 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen.

Eher enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten stützten die Anleihen am Nachmittag. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im April überraschend eingetrübt. Zudem schwächte sich der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft im April stärker als erwartet ab.