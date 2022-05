Focus Brands International kündigt unvergleichliche virtuelle Coaching-Möglichkeiten an

ATLANTA, 4. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die internationale Abteilung von Focus Brands LLC (Focus Brands International), einem führenden Entwickler von kultigen globalen Multichannel-Gastronomiemarken, hat sich mit Auxis, einem angesehenen Beratungs- und Outsourcing-Unternehmen, zusammengetan, um ihr erstes internationales Franchise-Betriebsunterstützungszentrum zu eröffnen. Das neue Customer Experience Center of Excellence (CECE) des Unternehmens mit Sitz in Heredia, Costa Rica, steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens, Menschen und Potenzialen zu dienen. Das CECE bietet ein erschwingliches und effektives Mittel zur Bereitstellung von erstklassiger Betriebsunterstützung, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Leistung der Restaurants der Franchisenehmer zu steigern.

„Unsere Aufgabe ist es, unseren Franchisenehmern zu helfen, ihren Erfolg zu steigern. Das CECE ermöglicht es uns, Augen und Ohren auf ihre Operationen zu richten, was unsere Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen, erheblich verbessert", sagt Beto Guajardo, Präsident von Focus Brands International. „Nie zuvor hatten wir die Bandbreite an Mitarbeitern oder die Ressourcen, um über 1.850 Geschäfte in 63 Ländern regelmäßig zu besuchen", fügt Jim Holthouser, CEO von Focus Brands LLC, hinzu. „Das CECE ist ein unglaublicher Fortschritt in den Bereichen Betrieb und Ausbildung, der genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Diese neuen virtuellen Möglichkeiten werden zweifellos die Zukunft des globalen Franchising prägen."

Wenn ein Customer Experience Coach eine Operations Excellence Review (OER) durchführt, wird der virtuelle Besuch von einer Softwarelösung unterstützt, die in Zusammenarbeit mit RizePoint, einem führenden Softwareanbieter, entwickelt wurde. Die Software enthält Markenstandards und -richtlinien, Schulungsmaterialien und Geschäftslösungen wie Datenanalysen und Leistungsübersichten in einer praktischen Anwendung, auf die von jedem mobilen Betriebssystem aus zugegriffen werden kann. „Die Qualitätsmanagement-Plattform von RizePoint automatisiert die OER-Aufgaben, die operative Datenerfassung für jede Coaching-Sitzung und bietet die integrierte Geschäftsintelligenz, die für die Durchführung der Analyse und die schnelle Umsetzung von Empfehlungen erforderlich ist", sagt Kari Hensien, Präsident und CEO von RizePoint. „Der innovative Ansatz von Focus Brands International bei der Durchführung von OERs wird die Qualitätssicherung und die globale Konsistenz auf sinnvolle und messbare Weise an jedem Standort ermöglichen."

Focus Brands International hat sich mit Auxis zusammengeschlossen, um ein internationales Shared-Services-Modell zu schaffen und ein Team von umfassend geschulten, mehrsprachigen Kundenbetreuern zu organisieren. Die Coaches werden jede Filiale vier- bis sechsmal pro Jahr virtuell besuchen, um mit den Filialleitern während der normalen Geschäftszeiten ein OER in ihrer Muttersprache durchzuführen. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Focus Brands, um deren innovative Vision einer erstklassigen Betriebsunterstützung zu verwirklichen", sagt Raul Vega, Gründer und CEO von Auxis. „Das CECE wird es ermöglichen, die Fakten und Zahlen, die zum betrieblichen Erfolg beitragen, in einer Weise zu erfassen, die erschwinglich und realisierbar ist und die in der Branche neue Maßstäbe setzt. Wir haben jetzt die einzigartige Möglichkeit, von einer zentralen Stelle aus analytische Einblicke zu geben, die dabei helfen, Verbesserungen in den Geschäften mit der finanziellen Leistung in Beziehung zu setzen."

Informationen zu Focus Brands LLC

Focus Brands mit Sitz in Atlanta ist ein führender Entwickler von globalen Multichannel-Marken für die Gastronomie. Focus Brands ist über seine angeschlossenen Marken der Franchisegeber und Betreiber von mehr als 6.400 Restaurants, Cafés, Eiscafés und Bäckereien in den Vereinigten Staaten, dem District of Columbia, Puerto Rico, Guam und mehr als 55 ausländischen Ländern unter den Markennamen Auntie Anne's, Carvel, Cinnabon, Jamba, Moe's Southwest Grill, McAlister's Deli und Schlotzsky's sowie der Marke Seattle's Best Coffee auf bestimmten Militärstützpunkten und in bestimmten internationalen Märkten. Bitte besuchen Sie www.focusbrands.com um mehr zu erfahren.

