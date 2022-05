Piano führt die "Composer Insights" Integration ein, um Publishern konkurrenzlose Daten über jeden Schritt der Subscription Journey zu liefern

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Das neue Modul bietet einen umfassenden

Überblick über die Abonnementleistung und unterstützt Publisher dabei, die

effektivsten Touchpoints auf dem Weg zur Konversion zu identifizieren und zu

optimieren



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3525689-1&h=621149486&u=https%3A%2F%2Fpiano.

io%2F&a=Piano , die Plattform für digitale Erlebnisse, hat heute die Einführung

von Composer Insights bekanntgegeben, einer wichtigen Integration zwischen Piano

Analytics und dem Flaggschiff des Unternehmens, dem Drag-and-Drop Customer

Journey Management Tool "Composer". Dies markiert den Beginn von Pianos Vision,

leistungsstarke digitale Analysen mit branchenführenden Aktivierungswerkzeugen

zu kombinieren, um Marken und Verlagen zu helfen, ihre Kunden zu verstehen und

diese Erkenntnisse über verschiedene Kanäle hinweg zu aktivieren.





"Da die Monetarisierungsstrategien der Verlage immer ausgefeilter werden, ist esfür sie unerlässlich, genau zu verstehen, welche User Journeys, Preismodelle undProdukte nicht nur die Konversion, sondern auch die laufenden Einnahmen und dieKundenbindung fördern", erläutert Trevor Kaufman, CEO von Piano. "BestehendeAnalysetools, und sogar solche, die für Verlage entwickelt wurden, sind einfachnicht so konfiguriert, dass sie einen derart detaillierten Einblick in die UserJourney liefern. Composer Insights füllt diese Lücke und gibt den Verlagen dentiefen Einblick in das Nutzerverhalten, den sie benötigen, um in der nächstenÄra des digitalen Geschäfts erfolgreich zu sein."Composer Insights ermöglicht es Verlagen, die entscheidenden Momente entlang derAbonnement-Reise zu optimieren und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen,indem es einen detaillierten Einblick in die Art und Weise gibt, wie Kunden ihreWebsite entdecken und mit ihr interagieren, welche Inhalte sie nutzen, warum sieein Abonnement abschließen und welche Erfahrungen sie dazu bewegen, es zuverlängern. Mit diesem Modul können Verlage jetzt:- Genaue Berichte über den Zustand der Abonnements erstellen, mit einemGesamtüberblick über die Leistung in Bezug auf Erfahrungen, Konversionen,Traffic-Quellen, Expositionen usw.- Die Customer Journey und den Weg zur Konversion verstehen, indem Sie dieErlebnisse, Taktiken und Inhalte ermitteln, die bei der Zielgruppe am bestenankommen- Fehler in Echtzeit identifizieren und beheben, um Umsatzeinbußen zu vermeiden- Benutzerdefiniertes und tiefgreifendes Data Mining für Abonnementdatendurchführen, um transformative Kundeneinblicke zu gewinnenPiano ist in den letzten zwei Jahren um mehr als 240 % gewachsen und wirdjährlich in den Listen Inc. 5000- und Deloitte Technology Fast 500-Listengeführt. Mit den Übernahmen von AT Internet und CeleraOne im Jahr 2021 sowieSocialFlow im Jahr 2022 hat das Unternehmen seine globale Präsenz und seinProduktangebot weiter ausgebaut. Pianos Plattform wurde unter anderem bei denData Breakthrough Awards als Overall Data Tech Solution of the Year, bei den BIGAwards for Business der Business Intelligence Group als New Product of the Yearund bei den Digiday Technology Awards als Best Subscription Platformausgezeichnet.Erfahren Sie mehr über Composer Insights im ersten Webinar von Piano am 24. Mai.Hier anmelden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3525689-1&h=4167206728&u=https%3A%2F%2Fapp.experiencewelcome.com%2Fevents%2FDyuAV8%2Fstages%2Fxvfzl3&a=Hier+anmelden) .Über Piano Die Digital Experience Platform von Piano ermöglicht es Unternehmen,das Kundenverhalten zu verstehen und zu beeinflussen. Durch die Zusammenführungvon Kundendaten, die Analyse von Verhaltensmetriken und die Erstellungpersonalisierter Customer Journeys hilft Piano Marken, Kampagnen und Produkteschneller zu starten, die Kundenbindung zu stärken und die Personalisierung ingroßem Umfang über eine einzige Plattform voranzutreiben. Mit Niederlassungen inNord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum betreut Pianoeinen weltweiten Kundenstamm, zu dem Air France, BBC, CBS, IBM , Kirin Holdings,Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal und viele mehr gehören.Piano wurde vom World Economic Forum, Inc., Deloitte, American City BusinessJournals und anderen als eines der am schnellsten wachsenden und innovativstenTechnologieunternehmen der Welt bezeichnet. Für weitere Informationen besuchenSie piano.io.Piano Medienkontakt Elissa Hill1-814-952-1170mailto:elissa.hill@piano.ioLogo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3525689-1&h=2826353582&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F691003%2FPiano_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F691003%2FPiano_Logo.jpg)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153623/5213509OTS: Piano Software Inc