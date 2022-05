LeBlock-Batteriespeicher von Leclanché auf der ees Europe / Wichtiger Baustein zum Ausbau regenerativer Energien (FOTO)

Yverdon-les-Bains, Schweiz (ots) -



- Erstes LeBlock-System in Deutschland installiert: Die Olmatic GmbH setzt im

Solarpark Sembach auf die Vorteile des Batteriespeichersystems von Leclanché

- Primärregelenergie als profitabler und zusätzlicher Service kommunaler

Energieerzeuger

- Leclanché zeigt LeBlock auf der ees Europe in München vom 11.-13. Mai 2022



Leclanché SA (https://www.leclanche.com/de/) (SIX : LECN), ein weltweit

führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, wurde von der Olmatic GmbH,

Freudenstadt, mit der Lieferung eines 11,9-MWh-Batteriespeichersystems

beauftragt. Erstmals in Deutschland kommt dabei im Solarpark Sembach bei

Kaiserslautern das neue, skalierbare und aus vorinstallierten Modulen bestehende

LeBlock-System von Leclanché als schlüsselfertiger Li-Ion-Batteriespeicher zum

Einsatz. Olmatic ist spezialisiert auf effiziente Energieoptimierungslösungen

für Betreiber regenerativer Energieanlagen.