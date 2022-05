JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 255,00 € , was eine Steigerung von +19,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Ask 1,47

Ask 1,47

Ask 1,52

Ask 1,52

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 255 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Dies schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 16:10 / BST

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer