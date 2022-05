(aktualisierte Fassung)



KIEW/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Hilfen für Kiew, Strafen für Moskau: Nach zehn Wochen Krieg in der Ukraine erhöht der Westen abermals den wirtschaftlichen Druck auf Russland. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schlug am Mittwoch einen Importstopp für russisches Öl vor, der Moskau Milliarden kosten könnte. Auch US-Präsident Joe Biden zeigte sich offen für neue Strafmaßnahmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprach der Ukraine weitere Militärhilfe. Eine Annäherung der Kriegsgegner in Verhandlungen ist nicht in Sicht. Scholz will aber weiter auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reden.

Raketen auf Bahnhöfe - Rettungsversuch in Mariupol?