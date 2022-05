"Wir setzen uns stark für die Wiederherstellung von Preisstabilität ein", sagte Fed-Chef Jerome Powell nach der Zinsentscheidung der Fed in Washington. Daher seien weitere Anhebungen um 0,5 Punkte auf den kommenden Zinssitzungen durchaus möglich. Noch deutlichere Schritte um beispielsweise 0,75 Punkte stünden derzeit aber nicht zur Debatte.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed behält sich im Kampf gegen die hohe Inflation weitere deutliche Zinsanhebungen vor. Noch kräftigere Zinsschritte als der am Mittwoch vorgenommene um einen halben Prozentpunkt werden derzeit aber nicht in Erwägung gezogen.

US-Notenbank denkt nicht an noch stärkere Zinsschritte

