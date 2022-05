Liebe Leser,

Die Anleger haben die Hosen voll vor der FED. Oder etwa nicht?

Jedenfalls tut sich nichts bei DAX und Nasdaq was nennenswert abweicht von 13.000 und 14.000 Zählern.

Wir nehmen in die noch immer ziemlich hohe Vola ein paar Aktionen in den Depots vor, dazu unten mehr.

Erst noch die Erwartung von uns für heute:

1) Powell wird restriktiv sein und streng formulieren, jedoch eine Tür offen lassen für angemessenes Vorgehen im weiteren Jahresverlauf

2) Bei keiner negativen Überraschung sollte sich der Euro stabilisieren und könnte in den nächsten Tagen die Rallye des Dollar enden. Das Momentum könnte rein von der Erwartungskomponente! Richtung Euro kippen

3) Für Aktien bedeutet alles was einigermaßen „ok“ klingt – Nasdaq wäre der Index der Stunde, das 1.000 Punkte GAP zum DAX könnte sich schließen. Sprich – Techs mehr in Vorlage als der DAX, mehr als Value

4) Auf Gold liegt negatives Momentum. Auch dies könnte abnehmen.

5) Die Vola sollte, könnte und dürfte aus dem Markt weichen. Wir können uns zeitnah VIX und VDAX statt bei fast 35 eher bei 25 vorstellen. Das wäre gut für Discount-Calls, Inliner und Discount-Zertis – wenn man sie jetzt schon hat oder kauft

6) Finger weg von klassischen Optionsscheinen. Discount-OS sind das Gebot der Stunde. Auch bei den schon in den Depots befindlichen, kann man noch einmal aufstocken oder die 2. Tranche kaufen.