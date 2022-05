Rapyd Virtual Accounts bieten eine schnellere und kostengünstige Alternative zu grenzüberschreitenden Überweisungen, um den weltweiten Handel voranzutreiben

Unternehmen können lokal bezahlt werden und gleichzeitig weltweit mit sicheren und optimierten Sofortzahlungsoptionen arbeiten

LONDON und SAN FRANCISCO, 4. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd , eine weltweit tätige Fintech-as-a-Service-Plattform, hat heute die Einführung von Virtual Accounts bekannt gegeben, einem wichtigen Produkt, das es Unternehmen ermöglicht, global zu expandieren und gleichzeitig lokale Zahlungen zu unterstützen. Das neue Angebot bietet Unternehmen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, lokale Banküberweisungen in über 40 Ländern in mehr als 25 Währungen sicher und zuverlässig zu akzeptieren, unter anderem in den USA, Großbritannien, der EU und der APAC-Region.