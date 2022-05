Wirtschaft Österreich stellt sich auf viele deutsche Touristen im Sommer ein

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Österreich stellt sich in diesem Sommer auf viele Touristen aus Deutschland ein. "Die Nachfrage ist aktuell sehr gut, insbesondere in den bekannten österreichischen Urlaubsorten in Berg- und Seelagen", sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Freie Kapazitäten gebe es dagegen in den Städten. Köstinger nannte die Lage der Stadthotellerie "herausfordernd". Denn: "Nach wie vor fehlen Kongresse, Messen und Großveranstaltungen aus Kunst und Kultur."