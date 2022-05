KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Kiew-Reise von CDU-Chef Friedrich Merz:

"Ob seine Reise den CDU-Wahlkämpfern in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen helfen wird, sei mal dahingestellt. Nach innen dürfte jetzt aber vielen in der Union klarer geworden sein, dass der Sauerländer sich nicht nur als Übergangsvorsitzender sieht. Er will mehr. In der großen Krise hat Merz schon ein Stückweit den Ersatzkanzler gegeben. Nicht nur, aber sicher auch deshalb ist bei Amtsinhaber Scholz ein persönlicher Kurswechsel zu registrieren: Er ist lauter, klarer, vernehmbarer geworden. Ergo: Zwischen Merz und Scholz beginnt der politische Wettstreit jetzt erst richtig."/be/DP/he