Um die Attraktivität eines Assets zu bestimmen kann es hilfreich sein, es in Relation zu einem anderen Asset zu setzen. Zum Beispiel macht man dies in der Intermarket-Analyse zwischen Aktien und Gold. Damit wird sichtbar, wie teuer Asset A im Verhältnis zu Asset B ist. Nachfolgend sehen wir die historische S&P 500/Gold-Ratio. Gegenwärtig ist die Ratio deutlich über 2, was schlicht bedeutet, dass ich mehr als zwei Einheiten Gold benötige (1880 $) um eine Einheit S&P 500 (ca. 4300) zu kaufen. Die Ratio ist historisch betrachtet derzeit ziemlich hoch. Im nächsten Schritt werden wir schauen, wie sich Gold in der Vergangenheit entwickelte, wenn die S&P 500/Gold-Ratio relativ hohe Werte angenommen hatte.

Nun schauen wir, was der Goldpreis gemacht hat, wenn der Aktienmarkt soweit vorgelaufen war, dass die S&P 500/Gold-Ratio einen sehr hohen Wert annahm. Ich habe die Zeitpunkte, zu denen die S&P 500/Gold-Ratio relative Höchstwerte erreicht hatte, mit einem roten Oval markiert. Und wow: Von kurzfristigen Varianzen abgesehen waren das gigantische Rallyes, die sich an diese hohen Aktien/Gold-Ratios anschlossen. Die Erwartung ist also ganz klar, dass wir bei Gold in 2-5 Jahren drastisch höher notieren werden. Mit Drastisch höher ist ein Anstieg von 50-100% gemeint.

