Adecco Reports Q1 Results, Names New CEO

(PLX AI) – Adecco Q1 adjusted EBITA EUR 185 million.Q1 EBIT EUR 146 millionQ1 net income EUR 92 millionQ1 adjusted EPS EUR 0.56 vs. estimate EUR 1.07Denis Machuel named its new Chief Executive Officer (CEO), to succeed Alain Dehaze on July 1, 2022

