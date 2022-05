FRANKFURT (dpa-AFX) - Die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur erwarteten Zinserhöhung vom Vorabend dürften den Aktienkursen am Donnerstag kräftig Anschub geben. Die Fed hat zwar wegen der hohen Inflation den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte erhöht. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte - um beispielsweise 0,75 Punkte - derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Das beflügelte die Kurse im späten Handel an der Wall Street und auch in Asien geht es mit den Notierungen aufwärts.

Neben der hohen Inflation halte die Fed auch fest, dass sich die Wirtschaft langsamer und schwächer entwickelt, merkte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Sowohl der Lockdown in China als auch der Krieg in der Ukraine würden von der Fed explizit als wachstumshemmend genannt. Alles in allem fahre die Fed im Rahmen des Erwartbaren "den mildestmöglichen Kurs"./bek/jha/